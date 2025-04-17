مركز بحوث الصحراء ينظم أول دورة تدريبية للمرأة المعيلة في الشيخ زويد

نظم مركز بحوث الصحراء أول دورة تدريبية للمرأة المعيلة في منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وذلك برعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، وإشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

دعم المرأة المعيلة

حملت الدورة عنوان “المرأة البدوية في المحافظات الصحراوية لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة”، وجاءت ضمن برنامج دعم المرأة المعيلة برئاسة الدكتورة داليا أبو زيد، أستاذ الدراسات الاقتصادية بالمركز.

تمكين المرأة السيناوية

وهدفت الدورة إلى تمكين المرأة السيناوية وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، من خلال تدريب عملي على أنشطة مدرة للدخل مثل تربية الدواجن، رعاية الحيوانات، الزراعة، صناعة الخبز وتجفيف الخضراوات.

كما شمل البرنامج التعريف بالقيمة الصحية والاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية، والتدريب على أساليب التغليف والتسويق لإنتاج منتجات صحية قابلة للبيع، بما يسهم في تحسين دخل الأسرة.

وتضمن التدريب زراعة الخضر مثل الطماطم، الفلفل، البصل، الثوم، بالإضافة إلى النباتات الورقية كالبقدونس والشبت والكزبرة والملوخية.

كما تعرّف المشاركات على طرق إنتاج الشتلات، وعقل الفاكهة، وتقليم الأشجار، والتسميد، ووسائل الوقاية من الآفات.

وتم التركيز على أهمية الزراعة الحيوية في الأراضي الصحراوية، ودورها في توفير غذاء صحي والحفاظ على البيئة.

كما تم تدريب السيدات على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) باستخدام اللقاحات الحيوية، بما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر مصادر دخل مستقرة للمرأة السيناوية.

وشارك في تقديم المحاضرات كل من: الدكتورة دلال بركة، الباحثة بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، الدكتورة رانيا مرتضى، رئيس وحدة النباتات الطبية والعطرية، الدكتورة زينب إبراهيم السقا، أستاذ الخضر بقسم الأصول الوراثية بمحطة مريوط، والدكتورة منى مرسي، أستاذ ميكروبيولوجيا الأراضي بشعبة الأراضي.