جهاز حماية وتنمية البحيرات يواصل أعمال الصيد في مزرعة برسيق السمكية

استكمل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أعمال الصيد في مزرعة برسيق للاستزراع السمكي ، التابعة له بمحافظة البحيرة ، كخطوة داعمة لملف الاستزراع السمكي ، لاسيما وأنه حاز اهتمامًا كبيرًا لدى الدولة المصرية ، باعتباره أحد محاور التنمية التي تعزز استدامة الموارد السمكية ، كما أنه قطاع واعد يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأمن الغذائي ، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيواني ، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة للشباب.



أعمال الصيد في مزرعة برسيق السمكية

وفي هذا الإطار ، أعلن الجهاز عن استمرار أعمال الصيد في مزرعة برسيق السمكية ، لهذا الأسبوع ، حيث بلغ حجم الإنتاج ٥٠ طن من أسماك البلطي والبوري والطوبار ، تم صيدها من حوضين سمكيين مساحتهما ١٥ فدان ، بحضور المهندس شعبان أبو السعيد مدير مزرعة برسيق السمكية ، والمهندس قناوي محمد بالمنطقة الغربية بالإسكندرية ، والمهندس محمد عبد الرازق بالإدارة العامة للمزارع ، وكلًا من الأستاذ محمد فؤاد ، والأستاذ عصام جمعة بإدارة الأمن.



من جانبه صرح اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أن الجهاز يضع ضمن أولوياته الرئيسة رفع كفاءة وتطوير المزارع السمكية التابعة له على مستوى الجمهورية ، لما سيكون لها من مردود إيجابي ملموس ينعكس في تنمية الموارد السمكية وزيادة الإنتاجية ، ومواجهة النمو السكاني المضطرد.



المزارع السمكية مصدرًا محليًّا مستدامًا

وأضاف فرحات، أن المزارع السمكية تتمتع بأهمية كبيرة كونها مصدرًا محليًّا مستدامًا للأسماك ، بما يضمن توافر الغذاء الصحي بشكل دائم للمواطنين ، كما أنها وسيلة لتوفير دخل مستدام لصيادي الأسماك ، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر العاملة بقطاع الصيد.



وأكد المدير التنفيذي للجهاز، حرصه على زيادة الإنتاجية هذا العام من خلال تهيئة أفضل الظروف لنمو الأسماك ، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين بمختلف المزارع السمكية ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم ، متمنيًا موسم صيد زاخر بالأسماك الوفيرة.

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