وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تستقبل رئيس نادي بني عبيد الرياضي

استقبلت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضي، في مقر ديوان عام المديرية.

لقاء مشترك لتعزيز التعاون الرياضي

جاء اللقاء في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك وتطوير منظومة العمل داخل النادي.

حضور قيادات المديرية

شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية، حيث ناقش الحضور عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالنادي.

فرص استثمارية واعدة داخل النادي

ركز الاجتماع على دراسة فرص الاستثمار داخل نادي بني عبيد الرياضي، من خلال حصر وتقييم المواقع داخل النادي التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعظيم العائد المادي للنادي وتوفير خدمات متطورة لأعضاء الجمعية العمومية.

إشادة بالإنجازات والتطوير

أشادت الدكتورة منى عثمان بما وصفته بـ"الطفرة الإنشائية" التي يشهدها نادي بني عبيد، سواء على صعيد البنية التحتية أو المنشآت الرياضية، إضافة إلى الإنجازات الرياضية التي حققها النادي في مختلف الألعاب. كما أثنت على جهود مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور مكرم رضوان في عملية التطوير المستمرة.

تقدير متبادل ودعم متواصل

من جهته، عبّر الدكتور مكرم رضوان عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه المديرية للنادي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون لإنهاء الأعمال الإنشائية الجارية، والتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات.