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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انطلاق النسخة الثامنة من المؤتمر العلمي حول "الملكية الفكرية وتغير المناخ"

مؤتمر الملكية الفكرية
مؤتمر الملكية الفكرية
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يستعد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان لتنظيم النسخة الثامنة من مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ: الفرص والتحديات"، وذلك يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية.

مشاركة واسعة من القانونيين وخبراء البيئة والإعلام

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبتوجيه من الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويرأسه الدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية. ويشهد المؤتمر حضور عدد كبير من رجال القضاء، وأساتذة القانون، والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام، وذلك بمجمع الفنون والثقافة داخل الحرم الجامعي.

محاور المؤتمر: الملكية الفكرية في مواجهة التغير المناخي

صرّح الدكتور ياسر جادالله أن المؤتمر هذا العام يتناول قضايا محورية، من أبرزها تأثير التغير المناخي على ظهور أنماط جديدة من التكنولوجيا، والتحديات التي تواجه تشريعات الملكية الفكرية في ظل تسارع الظواهر البيئية، بالإضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتغير الاتجاهات في التصميمات الصناعية تحت ضغط الظروف المناخية.

وأكد جادالله أن المؤتمر يمثل منصة أكاديمية مهمة لمناقشة دور الملكية الفكرية في دعم الابتكار البيئي، وتشجيع التحول نحو حلول مستدامة تواكب التغيرات العالمية، مضيفًا أن جدول الأعمال يتضمن ورش عمل ومداخلات متخصصة تفتح الباب أمام مقترحات عملية لتطوير التشريعات ورفع وعي المجتمع بأهمية حماية الإبداع في ظل التحديات المناخية.

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