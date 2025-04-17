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الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. مظاهرات في غزة ضد حماس تطالب بإنهاء الحرب مع إسرائيل

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 18 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو الضمان الوحيد للسلام
خلال استقباله اليماحي.. الرئيس يؤكد دعم مصر لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه
مظاهرات في غزة ضد حماس تطالب بإنهاء الحرب مع إسرائيل
"الجنائية الدولية" تطالب المجر بتفسير رفضها تنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو
نصف مليون شخص نزحوا في غزة منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية
إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض
.. وترامب يقنع إسرائيل بعدم ضرب المواقع النووية الإيرانية

السيسي مصر غزة حماس نتنياهو الجنائية الدولية إيران ترامب