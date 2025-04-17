اقرأ غدًا في «البوابة».. مظاهرات في غزة ضد حماس تطالب بإنهاء الحرب مع إسرائيل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 18 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو الضمان الوحيد للسلام

خلال استقباله اليماحي.. الرئيس يؤكد دعم مصر لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه

مظاهرات في غزة ضد حماس تطالب بإنهاء الحرب مع إسرائيل

"الجنائية الدولية" تطالب المجر بتفسير رفضها تنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو

نصف مليون شخص نزحوا في غزة منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية

إيران: تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض

.. وترامب يقنع إسرائيل بعدم ضرب المواقع النووية الإيرانية