صحة الدقهلية تستعد لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم بخطة وقائية شاملة

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، بقيادة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات



وأكد مدكور جاهزية جميع أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، مشيرًا إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، إلى جانب أجهزة التنفس الصناعي، ومخزون كافٍ من الأكسجين، بالإضافة إلى جاهزية وحدات الرعاية المركزة.

كما تم التأكيد على توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها في بنوك الدم بالمستشفيات، وكذلك الأمصال المضادة لتسمم الفسيخ، تحسبًا لأي حالات طارئة.

تكثيف الرقابة البيئية والغذائية

كلف وكيل الوزارة إدارة صحة البيئة بالمديرية، بالتعاون مع الإدارات الصحية، بتسيير فرق مرورية تغطي جميع مراكز المحافظة، للمرور على المتنزهات العامة وأماكن التجمعات وقاعات الأفراح، وذلك للتأكد من مستوى النظافة العامة وصلاحية مياه الشرب، من خلال أخذ عينات مائية من مختلف المواقع، ومتابعة حمامات السباحة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.

حملات مكثفة على المنشآت الغذائية



كما شدد مدكور على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية على محال بيع الأغذية والأسماك الطازجة والمملحة، بهدف التأكد من سلامة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأخذ عينات للفحص، مع التأكد من حمل العاملين بالمجال الغذائي للشهادات الصحية اللازمة.

تأمين طبي وتوعية ميدانية

وأشار مدكور إلى انتشار فرق التأمين الطبي والتوعية الصحية في أماكن الترفيه والتجمعات، لا سيما في مدينة جمصة الساحلية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال مكافحة نواقل الأمراض والحشرات، خاصة البعوض، من خلال تنفيذ حملات أرضية للقضاء على أماكن توالده، في إطار الحفاظ على الصحة العامة خلال موسم الأعياد.