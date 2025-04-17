لدمج ذوي الإعاقة.. وزير التعليم السابق يناقش رسالة ماجستير في دمياط

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي ، رئيس جامعة دمياط اليوم الخميس الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي ، وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة "رنا حامد أحمد الفار" بقسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة دمياط.

حملت الرسالة عنوان "استراتيجية لتحسين التحاق الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام بمحافظة دمياط في ضوء رؤية مصر 2030" ، حيث هدفت إلى وضع آليات عملية لتعزيز دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الدكتور علي صالح جوهر ، أستاذ التخطيط التربوي المتفرغ بكلية التربية وعميد كلية التربية النوعية سابقًا، كمشرف ورئيس للجنة، إلى جانب عضوية كل من الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي ، والدكتور صبحي شعبان شرف ، أستاذ أصول التربية ونائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور محمد حسن جمعة ، استاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.

شهدت المناقشة حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والقيادات الجامعية، منهم الدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي ، رئيس الجامعة الأسبق ، و الدكتور محمد عبده عماشة ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتورة أماني عوض ، عميد كلية التربية ، و الدكتور حامد الفار ، مدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء بكلية الآداب.

ناقشت الباحثة استراتيجيتها المقترحة لتعزيز فرص التعليم للأطفال ذوي الإعاقة، مستندة إلى تحليل واقعي للتحديات التي تواجههم في محافظة، مع تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق ، وقد أثارت المناقشة مداخلات علمية ثرية من أعضاء اللجنة، الذين أشادوا بجودة البحث وأهميته المجتمعية.

وختاماً قررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة منح الباحثة "رنا حامد أحمد الفار" درجة الدكتوراه في التربية بتقدير "امتياز"، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية والعربية.

وفي ختام المناقشة، هنأ الدكتور رئيس الجامعة الباحثة على جهودها المتميزة، متمنيًا لها مستقبلًا علميًا ومهنيًا مشرقًا، مؤكدًا على التزام الجامعة بدعم البحوث التي تخدم قضايا المجتمع وتحقق رؤية مصر التنموية.