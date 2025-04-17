محافظ الدقهلية يتفقد قافلة طبية مجانية بقرية نوسا الغيط ويشيد بالخدمات المقدمة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا.

وأوضح المحافظ أن القافلة قدمت خدماتها لنحو 4 آلاف مواطن، شملت الكشف والتحاليل وصرف العلاج المجاني، ضمن جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في أماكن وجودهم، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

خدمات طبية متكاملة تغطي 14 تخصصًا



شملت القافلة 14 عيادة تخصصية تغطي مجموعة واسعة من التخصصات، منها: الأمراض الباطنية، طب الأطفال، الأمراض الجلدية، العيون، الروماتيزم، الأنف والأذن، الصدر، القلب، النساء والتوليد، العظام، والأسنان. كما ضمت القافلة معملي تحاليل متكاملين، وصيدليتين منفصلتين للرجال والسيدات، بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف متنقلة مجهزة بالكامل.

وأكد المحافظ أن جميع الخدمات التي تقدمها القافلة تتم تحت إشراف فريق طبي متخصص، وتُقدم بالمجان، بما يضمن وصول الرعاية الصحية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية.

تنظيم مشترك بين "مستقبل وطن" ومؤسسة الجبلي الخيرية

جاء تنظيم القافلة الطبية بالتنسيق بين حزب مستقبل وطن ومؤسسة الجبلي للأعمال الخيرية والتنمية المجتمعية، بحضور عدد من النواب والقيادات الحزبية، منهم النائب جمال عبدالظاهر، النائب وحيد قرقر، النائب عبدالسلام الجبلي، النائب شريف الجبلي، والنائب رضا الشافعي، والنائب ثروت فتح الباب. وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي المهم الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في دعم المبادرات الصحية والخدمية.

استماع لمطالب المواطنين وتوجيهات عاجلة

خلال جولته، التقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين المترددين على القافلة، واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجه بتوفير كل أوجه الرعاية والخدمات الطبية المطلوبة.

كما وعد بدراسة بعض الطلبات المقدمة من الأهالي والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لجهود توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق.