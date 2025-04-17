دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينهي مرانه الثاني في بريتوريا استعدادا لمواجهة صن داونز

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني في مدينة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

اللاعبون يؤدون فقرات بدنية متنوعة

وبدأ المران في الثالثة عصر اليوم على ملعب تاكس، الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة، حيث أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس، فيما شارك وسام أبو علي في جانب من المران الجماعي.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الثالثة عصر يوم السبت المقبل موعد لمباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الإياب بإستاد القاهرة، في السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

من المتوقع أن يبدأ فريق الأهلي مواجهة صن داونز بتشكيل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الفريق الجنوب أفريقي تسهل مهمة المارد الأحمر في موقعة الإياب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، وأشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، وأكرم توفيق.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي، وحسين الشحات.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب الذي يقام في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا هما جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، وستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

واختار "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).