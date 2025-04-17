تشكيل اتحاد جدة ضد الفتح في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الفتح بملعب نادي الفتح، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل اتحاد جدة أمام الفتح

يقود النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام الفتح، رفقة مواطنه موسى ديابي والجزائري حسام عوار.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 65 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الرابع عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفتح

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: فواز الصقور، عبد الإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، أوناي هيرنانديز.