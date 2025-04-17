تواصل حملات إزالة التعديات بنقادة في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، اليوم، حملة إزالة موسعة ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، وذلك بقرية طوخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، وأراض زراعية، وأخرى تابعة لهيئة الآثار، حيث تنوعت التعديات بين أعمال بناء دون ترخيص.

وفي سياق متصل، تابع ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، سير العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على شكاوى وطلبات المواطنين، مشدداً على سرعة إنجاز ملفيّ التصالح وتقنين الأوضاع، كما استمع إلى عدد من شكاوى الأهالي، ووجّه بسرعة التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

وخلال جولته الميدانية، تفقد رئيس المركز موقف سيارات نقادة بمنطقة الشيخ حسين، للاطمئنان على انتظام العمل داخل مجمع المواقف، والتأكد من تحقيق الانضباط المروري.

من جانبه، نفّذ نائب رئيس الوحدة المحلية جولة ميدانية لمتابعة أعمال منظومة النظافة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شارع جمال عبدالناصر وعدد من الشوارع الرئيسية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة والحاويات المنتشرة بالمنطقة.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الشيخ حسين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لتسهيل حركة المواطنين ليلًا، وتوفير بيئة آمنة تسهم في الحد من الحوادث.