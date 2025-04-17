لبان الذكر.. أهم الفوائد والخرافات

يمتاز لبان الذكر برائحته اللاذعة، ويمكن تناوله بعدة طرق، سواء استنشاق الزيت المستخلص منه، أو إضافته إلى الشاي، تناول مكملاته أو وضعه على الجلد مباشرة كما تم استخدامه منذ مئات السنين فى العديد من المناحى الطبية وعلى ذلك فقد ينسب له فوائد لذا فى هذا التقرير نعرض لاهم فوائده وعلومات عنه فاليك بها.

معلومات عنه لبان الذكر

تنمو شجرة لبان الذكر فى الهند وإفريقا، والشرق الأوسط، كما يتم تصنيعه من مادة صمغيه من شجرة معينه تعرف بشجرة لبان الذكر، كما يستخدم فى العديد من المجالات بما فيها العناية بالبشرة وغيرها، ونستعرض من خلال السطور التالية الفوائد.

فوائده بالنسبة للبشرة

مضاد للالتهابات: يحتوي اللبان الذكر على مواد مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة.

مضاد للأكسدة: يحتوي اللبان الذكر على مواد مضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

. تفتيح البشرة: يمكن أن يساعد اللبان الدكر في تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.

. ترطيب البشرة: يمكن أن يساعد اللبان الدكر في ترطيب البشرة وتقليل الجفاف.

5. تقليل التجاعيد: يمكن أن يساعد اللبان الدكر في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة.

فوائد خاصة بالصحة العامة

أولا: التخفيف من أعراض التهاب المفاصل

للبان الذكر فوائد مذهلة في التخفيف من الأعراض المرافقة للإصابة بالتهاب المفاصل، وذلك يعود إلى خصائصه المضادة للالتهاب، حيث يعتقد الباحثون أن لبان الذكر يمنع افراز مادة معينة في الجسم تدعى الليكوترينات ( Leukotrienes)، والتي تلعب دورًا هامًا في الإستجابات الأرجية والالتهابات.

إضافة إلى ذلك يحتوي لبان الذكر على مواد حمضية قوية مضادة للالتهاب تخفف من تورم المفاصل والألم الناتج عن الإصابة بالتهاب المفاصل.

ثانيا: تحسين عمل الأمعاء

لا يتوقف دور خصائص لبان الذكر المضادة للالتهاب هنا فقط، بل يساعد أيضًا في تحسين عملية عمل وكفاءة الأمعاء، إذ أن للبان الذكر دور مهم في التخفيف من أعراض داء كرون والقولون التقرحي.

ثالثا: المساهمة فى علاج الربو

يستخدم كطب بديل لعلاج الربو والنوبات المرتبطة به ذلك لان المركبات التي يحتويها لبان الذكر تعمل على منع انتاج مادة الليكوترينات التي ذكرناها سابقًاالتى تساهم بدورها في تشنج عضلات الشعب الهوائية وارتفاع خطر الإصابة بنوبة الربو والأعراض المرافقة لها مثل ضيق التنفس وصفير الصدر.

رابعا: الحفاظ على صحة الفم

يساعد استخدام لبان الذكر في التخلص من رائحة الفم الكريهة وألم الأسنان وتسوسها، بالإضافة إلى تقرحات الفم أيضًا.فلبان الذكر يحتوي على مواد حمضية ذات خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ وتعزز صحة الفم.

خامسا: يحارب امراض السرطان

يساعد لبان الذكر إضافة إلى كل ما ذكر في محاربة الإصابة ببعض أنواع السرطان ذلك لان المواد الموجودة فيه تعمل على منع انتشار الخلايا السرطانية فى الجسم .

استخدامات عديدة منها

يستخدم كزيت العطري: يمكن استخدام الزيت العطري للبان الدكر في تدليك البشرة أو إضافته إلى منتجات العناية بالبشرة.

يستخدم كماسك للبشرة كما يستخدم لمسكات عديدة منها مثلا على سبيل المثال خلط اللبان الدكر مع العسل أو الزبادي.

يستخدم ككريمات للبشرة مثل خلط اللبان الدكر مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

الاحتياطات التي يجب الوقوف عندها

أولا: اختبار الحساسية: يجب اختبار الحساسية للبان الذكر قبل استخدامه على البشرة.

ثانيا: استخدام كميات صغيرة: يجب استخدام كميات صغيرة من اللبان الدكر لتجنب التهيج أو الحساسية.

ثالثا: استشارة الطبيب: يجب استشارة الطبيب قبل استخدام اللبان الدكر إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو تستخدم أي أدوية.

الخرافات التي أحيطت به ولم يثبت أساس لها من الصحة العلمية

محاربة الإصابة بمرض السكري

التقليل من القلق والمساهمة في علاج الاكتئاب

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

تحسين صحة الجلد والبشرة

حماية الدماغ وتحسين الذاكرة

المساعدة في إعادة توازن الهرمونات

التقليل من أعراض ما قبل الدورة الشهرية.