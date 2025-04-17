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الخميس 17 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعادة توصيل يد مبتوره بالكامل في عملية جراحية بمجمع السويس الطبي

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نجح فريق جراحة التجميل بمجمع السويس الطبي بالاشتراك مع فريق جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية والتخدير في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل في عملية ميكروسكوبية استغرقت ١٢ ساعة داخل مجمع السويس.

المريض كان يعانى من فقدان كامل لليد

قال الدكتور محمد أبو النجا مدير مجمع السويس الطبي، إن المصاب حضر إلى قسم الطواريء يعاني من فقدان كامل لليد من مفصل الرسغ الأيسر فيما احضر احد اقاربه اليد بعد نصف ساعه من تواجد المريض بالمستشفي تم نقل المريض علي الفور الي قسم العمليات.

العملية استغرقت ١٢ ساعة

أوضح دكتور محمد أبوالنجا، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم عمل توصيل للعظام والشرايين والأوردة والأوتار والأعصاب في عملية ميكروسكوبية استغرقت حوالي ١٢ ساعة، والمريض بحالة جيدة ويخضع للعلاج والفحوصات المتابعة بعد العملية.

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