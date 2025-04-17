رئيس جامعة دمياط يشهد حفل ختام الأسبوع البيئي لكلية التربية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، حفل ختام فعاليات الأسبوع البيئي لكلية التربية الذي استمر على مدى خمسة أيام من 12 إلى 17 أبريل الجاري.

معرض للمنتجات الفنية من أعمال الطالبات

بدأت الفعاليات بافتتاح رئيس الجامعة لمعرض منتجات طالبات قسم رياض الأطفال الذي ضم العديد من الأعمال الفنية والإبداعية ذات الطابع البيئي.

قم انطلق الحفل الرسمي في مسرح الكلية بتقديم السلام الوطني المصري، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالبة شهد إيهاب.

لفيف من قيادات الجامعة

شهد الحفل حضور عدد من قيادات الجامعة والكلية منهم والدكتور رمضان عبد الحميد الطنطاوي رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسن جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود جابر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ربيع رمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمة ألقاها الدكتور حمدان ربيع المتولي أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت في تنظيم هذا الأسبوع البيئي، مؤكداً أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط بل يمتد إلى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى التخرج، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مواهب الطلاب وغرس القيم المجتمعية فيهم.

كورال طالبات قسم رياض الأطفال يحيي الحفل

وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، حيث قدم كورال أطفال روضة جنة مصر للغات بدمياط الجديدة مجموعة من الأغاني الهادفة، كما أحيى كورال طالبات قسم رياض الأطفال بالكلية الحفل بعدة فقرات غنائية تحت إشراف الدكتورة هدى عبدالنبي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

وفي ختام الحفل، قامت الدكتورة أماني عوض عميد الكلية بتسليم درع تذكاري لرئيس الجامعة تقديراً لدعمه المستمر لأنشطة الكلية، كما قام رئيس الجامعة بتكريم المشاركين في فعاليات الأسبوع البيئي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب المتميزين.

وأعربت الدكتورة أماني عوض عن سعادتها بنجاح فعاليات الأسبوع البيئي الذي يأتي ضمن خطة الكلية لتعزيز الوعي البيئي وربط الجامعة باحتياجات المجتمع.

يُذكر أن الأسبوع البيئي لكلية التربية شهد تنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة على مدى خمسة أيام، حيث تضمنت الفعاليات ورشة عمل حول الإسعافات الأولية، وقافلة لمحو الأمية بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمدينة كفر سعد، بالإضافة إلى ندوة توعوية حول الأمن السيبراني لطلاب مدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة، كما شملت الفعاليات قافلة طبية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن أمراض الثدي.