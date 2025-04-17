وزير العمل: زيادة منح العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه بحزمة الحماية الاجتماعية

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، حرص الدولة المصرية على تقديم كل أنوع الدعم والحماية للعمال، خاصة الفئات الأكثر إحتياجًا،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مجلس الوزراء يؤكد التزام الدولة بتقديم الحماية الاجتماعية للعمال

وأوضح الوزير جبران، أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة، رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لكل منحة، لـ6 منح سنوية، يؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم والحماية، مُشيرًا إلى أن إقرار هذه الزيادة الجديدة، على المِنح المُقدمة للعمالة غير المنتظمة تأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من السيد الرئيس، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/2/2025، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.

مليار و500 مليون إجمالي قيمة المنح السنوية

وأشار الوزير إلى قراره السابق الصادر في ديسمبر 2024، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للمنحة للعامل غير المنتظم، تم صرفها إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، بتكلفة إجمالية مليار و500 مليون جنيه سنويًا، تقريبًا، قيمة الـ6 منح الدورية السنوية، وأن إقرار ووصول المنحة الواحدة إلى 1500 جنيه الأن، يأتي في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي.