ثلاثي ارتكاز هجومي للمصري أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

اعلن الجهاز الفني للنادي المصري، التشكيل الرسمي لمباراة غزل المحلة بالجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل المصري أمام غزل المحلة كالآتي:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر، أحمد علي عامر، حسين فيصل كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء: محمد شحاته، كريم العراقي، حسن علي، سامادو أتدجيكو، أمادو با، يوسف الجوهري، كريم بامبو، أحمد القرموطي، ليستويل أمانكونا.