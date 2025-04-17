كأس عاصمة مصر.. بابافاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يواجه فريق غزل المحلة، اليوم الخميس، نظيره المصري البورسعيدي على ملعب استاد السويس الجديد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

تشكيل غزل المحلة أمام المصري البورسعيدي

يقود محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام المصري البورسعيدي، بجانب إبراهيم حسن وعماد ميهوب.

ويحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلي متصدر الترتيب، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط، في مجموعة تضم فريقي زد وسيراميكا كليوباترا.

تشكيل غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد النفراوي

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - أسامة النجار - يحيى زكريا

خط الوسط: موري توريه - محمد بن شرقي - حميدو فتاو

وفي الهجوم: إبراهيم حسن - محمد علي بن حمودة - عماد ميهوب.