الثنائي ميسي يقود تشكيل زد ضد سيراميكا في كأس عاصمة مصر

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يواجه فريق زد، اليوم الخميس، نظيره سيراميكا على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في السابعة مساء.

تشكيل زد أمام سيراميكا

يقود الثنائي مصطفى سعد ميسي وأحمد عادل ميسي تشكيل زد أمام سيراميكا، رفقة المهاجم شادي حسين.

يتذيل فريق زد جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل زد ضد سيراميكا

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - أحمد سيد عبد النبي

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عادل ميسي.