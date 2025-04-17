لفتة إنسانية.. وزير التموين يلتقط صورة سيلفي مع فتاة من ذوي الهمم

استجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثناء وجوده بمجلس النواب للمشاركة في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لطلب إحدى الفتيات من ذوي الهمم التقاط صورة معه في لفتة أبوية وإنسانية منه.

تمكين ذوي الهمم

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تواصل دعمها الكامل لذوي الهمم وتمكينهم في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، دعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.

حقوق ذوي الهمم

وثمن الدكتور شريف فاروق، دور الدولة في وضع سياسات تضمن حقوق ذوي الهمم في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إطلاق مبادرات لدعم توظيف ذوي الهمم وتوفير فرص عمل عادلة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لهم.