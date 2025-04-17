رئيس الحكومة العراقية يجدد دعم بلاده لسيادة لبنان وإعادة إعمار مناطقه

جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التأكيد على التزام العراق بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مع السعي لتوحيد الجهود والتنسيق لإطلاق عملية إعادة إعمار المناطق اللبنانية وتعزيز أمنه واستقراره.

وخلال لقائه النائب اللبناني، قبلان قبلان، شدد السوداني على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

دور العراق الحيوي

من جانبه، أعرب قبلان عن اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية مع العراق، مشيداً بدور العراق الحيوي في تقديم الدعم للبنان ودعمه المستمر في حفظ الاستقرار الإقليمي. كما سلم قبلان السوداني رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تتضمن شكر لبنان للعراق على مواقفه الثابتة في دعم الشعب اللبناني.