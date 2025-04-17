اتحاد اليد يرشح محمد علاء لوكا لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية

استقر اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، علي ترشيح محمد علاء السيد "لوكا" لاعب الزمالك السابق لانتخابات لجنة اللاعبين في اللجنة الأوليمبية المصرية.

فتح باب الترشح

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر ادريس قد أعلنت امس عن فتح باب الترشح لانتخابات لجنة اللاعبين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التمثيل الرياضي داخل الهيئات الأولمبية، وفقًا للإرشادات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

انتخابات لجنة اللاعبين

وخاطب مجلس اللجنة الأوليمبية رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية للإعلان عن إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين وترشيح لاعب أو لاعبة، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين.

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية كافة رؤساء الاتحادات الرياضية بإرسال اسم المرشح للجنة الأوليمبية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.