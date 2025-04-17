كأس عاصمة مصر.. الأهلي يسقط أمام فاركو ويودع البطولة بالهزيمة الثالثة على التوالي

حقق فريق فاركو فوزا مهما على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سجل ثنائية فاركو محمد أيمن في الدقيقة 15 من بداية اللقاء وعمرو ناصر من “مقصية” مميزة في الدقيقة 17، بينما أحرز محمد رضا هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 68.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة خطف فريق طلائع الجيش صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على إنبي الذي تأهل في المركز الثاني، بينما ودع فاركو صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط والأهلي متذيل المجموعة دون رصيد.

تشكيل النادي الأهلي أمام فاركو

تواجد التونسي علي معلول في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويقود الفريق فنيا سامر عبدالرحمن مدرب فريق 2005.

ويبدأ التونسي رفقة خالد عبد الفتاح وعمر الساعي من الفريق الأول في تشكيل الأهلي.

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - معتز محمد – فارس الشافعي - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: معاذ محمد - هشام مصطفى – محمد عاطف – يوسف عفيفي – عمر الساعي

خط الهجوم: محمد رأفت

بدلاء النادي الأهلي أمام فاركو

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل – إسلام عبد الله – طارق فوزي – محمد رضا – أدم سمير – سيف أيمن – حسام عادل – سمير محمد.

تشكيل فاركو

وشهد تشكيل فاركو الأساسي لمواجهة الأهلي تواجد خليل حجي ناشئ الزمالك السابق، لأول مرة منذ ارتدائه قميص الفريق البرتقالي.

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن.

خط الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري.

خط الهجوم: عمرو ناصر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.