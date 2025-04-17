تفاصيل إطلاق أولى فعاليات التعاون بين مصر والناتو برعاية السفارتين التركية والإيطالية

أطلقت السفارة التركية في القاهرة أولى فعاليات التعاون بين مصر وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالاشتراك مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، خلال مؤتمر أقيم في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن.

دور السفارة التركية في تعزيز الاتصال بين مصر والناتو

ولفت سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن الانتباه إلى الدور الذي ستلعبه السفارة التركية في تسهيل التعاون والاتصالات بين حلف شمال الأطلسي ومصر.

تركيا وإيطاليا تتشاركان مهمة دعم علاقات مصر والناتو

وكلفت السفارة التركية في القاهرة وسفارة إيطاليا في القاهرة بدعم علاقات الناتو مع مصر، التي تربطها بها علاقة شراكة، في عامي 2025 و2026.

وفي إطار تولي سفارتي الدولتين بشكل مشترك مهمة نقطة الاتصال، ستكون سفارة تركيا الدولة الرائدة في عام 2025، وإيطاليا في عام 2026.

السفارة التركية تقود الجهود في 2025

وفي هذا السياق، ستلعب سفارة الجمهورية التركية في القاهرة دوراً قيادياً في عام 2025 من خلال التنسيق مع سفارة إيطاليا لدعم العلاقات بين الناتو ومصر والمساهمة في العلاقات مع الرأي العام.

معلومات عن أنشطة الناتو وتاريخه

وفي الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، تم تقديم معلومات حول مهمة حلف شمال الأطلسي، وأنشطته السابقة والحالية، فضلاً عن التعاون بين حلف شمال الأطلسي ومصر.

كما ألقى الحدث الضوء على عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي من منظور تاريخي.

حضور دبلوماسي وأكاديمي رفيع المستوى

وفي الحفل الذي حضره السفير محمد عرابي رئيس مجلس الشئون الخارجية المصري وسفراء متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وكتاب، تم تقديم معلومات حول مشاريع التعاون المحتملة مع حلف الناتو.

استعراض خطة عمل جيران الناتو الجنوبيين

وتم تبادل المعلومات حول خطة عمل جيران الناتو الجنوبيين التي تم اعتمادها في قمة الناتو بواشنطن في عام 2024.

وقدمت أمانة حلف شمال الأطلسي أيضًا معلومات حول العلاقات بين الحلف ومصر والمشاريع والتعاون المحتمل مع حلف شمال الأطلسي.

زيارة ممثل الأمين العام للناتو إلى مصر

وفي أعقاب قمة واشنطن عام 2024، عين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا ممثلاً للسكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالجوار الجنوبي.

زار كولومينا مصر في 19 سبتمبر 2024 للحصول على معلومات حول أنشطة الناتو في عامي 2025 و2026 والمساهمة فيها.

اجتماعات ثنائية في بروكسل لتعزيز التعاون

كما حضر السفير التركي بالقاهرة، الاجتماعات التي عقدت في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في يناير الماضي، برفقة نظيره سفير إيطاليا لدى القاهرة، ميشيل كواروني.

وألقى كل من السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، كلمات في الحفل.

فعالية ضمن احتفالات المئوية للعلاقات التركية المصرية

وفي هذا السياق، تواصل السفارة التركية في القاهرة تنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز العلاقات التركية المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على علاقات البلدين.

وقد نُظم هذا الحفل أيضًا في مقر إقامة السفارة بالقاهرة كجزء من الاحتفال بالذكرى المئوية.