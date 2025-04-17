ads
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يخوض أول مران في جنوب أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو بايرتس.. صور

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحركت بعثة فريق بيراميدز من مقر فندق إقامتها لأداء أول التدريبات في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونر في دوري الأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة بيراميدز جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

ويؤدي الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، على أن يخوض مرانه الثاني غدا على ملعب سوكر سيتي.

قائمة بيراميدز في لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء  - أسامة جلال 

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

بعثة فريق بيراميدز بيراميدز مع أورلاندو بايرتس بطولة دوري أبطال أفريقيا بعثة بيراميدز