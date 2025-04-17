بيراميدز يخوض أول مران في جنوب أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو بايرتس.. صور

تحركت بعثة فريق بيراميدز من مقر فندق إقامتها لأداء أول التدريبات في مدينة جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونر في دوري الأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع أورلاندو بايرتس في السادسة من مساء السبت، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة بيراميدز جوهانسبرج في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة طيران خاصة استغرقت ١٠ ساعات من القاهرة.

ويؤدي الفريق تدريبه على ملعب جامعة "فيتس" في جوهانسبرج، على أن يخوض مرانه الثاني غدا على ملعب سوكر سيتي.

قائمة بيراميدز في لمواجهة أورلاندو بايرتس

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي