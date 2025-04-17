المركز الاستكشافي بحدائق القبة ينظم احتفالية يوم اليتيم

نظّمت الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية احتفالية خاصة بـ”يوم اليتيم”، وذلك تحت رعاية محمود الفولي، مدير عام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية، وبحضور كل من العميد هاني هلال، والعميد هاني الحصري، والدكتور ناصر الجندي مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية، ورمضان عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء بحدائق القبة، وإيهاب سالم مدير فرع بنها.

300 طفل في احتفالية يوم اليتيم بالمراكز الاستكشافية بالقاهرة

أُقيمت الاحتفالية على مسرح المركز الرئيسي، بمشاركة من مدرستي “الإيمان” و”طه حسين”، إلى جانب أكثر من 300 طفل ومشرف من 4 دور لرعاية الأيتام.

استمرت الاحتفالية لأكثر من 4 ساعات، شهدت خلالها العروض التفاعلية والأنشطة المتنوعة التي جمعت بين الترفيه والفائدة، وسط أجواء من البهجة والمشاركة الفعالة من جميع الحضور.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب محمود الفولي بالحضور، معربًا عن سعادته بتنظيم هذه الفعالية التي تعكس التزام الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه جميع فئات المجتمع، خاصة الأطفال، مؤكدًا حرص الإدارة على نشر ثقافة العلوم والابتكار، ودمج أطفال دور الرعاية في أنشطة تثري فكرهم وتنمي قدراتهم.

وقام محمود الفولي بتكريم الطلاب المتميزين والمشرفين، كما منح شهادات تقدير لعدد من القائمين على تنظيم الفعالية، وهم: هاني صبحي مدير إدارة الخدمة المجتمعية، ومها السيد عبد الونيس مدير إدارة المتحف العلمي والنوادي، وإلهام حسين مدير إدارة الإنتاج، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنجاح هذه الاحتفالية ورسم البهجة على وجوه الأطفال.