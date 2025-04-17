دعم دبلوماسي من تركيا وإيطاليا للعلاقات بين مصر والناتو

تولي سفارة الجمهورية التركية في القاهرة، بالاشتراك مع سفارة إيطاليا في القاهرة، دور نقطة الاتصال لحلف شمال الأطلسي، إذ نظمت السفارة التركية بالقاهرة أول فعالية لها لدعم العلاقات بين الناتو ومصر والمساهمة في العلاقات العامة، وقد أكدت خلال اللقاء على دعم العلاقات بين الناتو ومصر في عامي 2025-2026.

دعم مصر

وجاء في بيان صدر عن السفارة التركية بالقاهرة منذ قليل، حيث قدمت السفارة والتي تعمل كنقطة اتصال لحلف شمال الأطلسي في مصر بالاشتراك مع السفارة الإيطالية، عرضًا تقديميًا حول أمانة حلف شمال الأطلسي، والعلاقات بين حلف شمال الأطلسي ومصر، وفرص التعاون مع حلف الناتو.

تسهيل التعاون بين حلف الأطلسي ومصر

كما لفت سفير تركيا في القاهرة، صالح موطلو شن الانتباه إلى الدور الذي ستلعبه السفارة التركية في تسهيل التعاون والاتصالات بين حلف شمال الأطلسي ومصر.

حيث تم تكليف سفارة الجمهورية التركية في القاهرة وسفارة إيطاليا في القاهرة بدعم علاقات الناتو مع مصر، التي تربطها بها علاقة شراكة، في عامي 2025 و2026.وفي اطار تولي سفارتي الدولتين بشكل مشترك مهمة نقطة الاتصال ستكون سفارة تركيا الدولة الرائدة في عام 2025، وإيطاليا في عام 2026.

دور قيادي

وفي هذا السياق، ستلعب سفارة الجمهورية التركية في القاهرة دوراً قيادياً في عام 2025 من خلال التنسيق مع سفارة إيطاليا لدعم العلاقات بين الناتو ومصر والمساهمة في العلاقات مع الرأي العام.

وفي الحفل الذي أقيم في مقر إقامة السفير، تم تقديم معلومات حول مهمة حلف شمال الأطلسي، وأنشطته السابقة والحالية، فضلاً عن التعاون بين حلف شمال الأطلسي ومصر.

كما ألقى الحدث الضوء على عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي من منظور تاريخي.

مشاريع التعاون المحتملة

وفي الحفل الذي حضره محمد عرابي رئيس مجلس الشئون الخارجية المصري وسفراء متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وكتاب، تم تقديم معلومات حول مشاريع التعاون المحتملة مع حلف الناتو.

وتم تبادل المعلومات حول خطة عمل جيران الناتو الجنوبيين التي تم اعتمادها في قمة الناتو بواشنطن في عام 2024.

وفي هذا الحدث، قدمت أمانة حلف شمال الأطلسي أيضًا معلومات حول العلاقات بين حلف شمال الأطلسي ومصر والمشاريع والتعاون المحتمل مع حلف شمال الأطلسي.

وفي أعقاب قمة واشنطن عام 2024، عين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خافيير كولومينا ممثل السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بالجوار الجنوبي زار خافيير كولومينا مصر في 19 سبتمبر 2024 ولذلك للحصول على معلومات حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عامي 2025 و2026 والمساهمة فيها. كما قد حضر سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، الاجتماعات التي عقدت في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل في يناير الماضي، برفقة نظيره سفير إيطاليا لدى القاهرة، ميشيل كواروني.

تعزيز التعاون بين مصر وتركيا

وألقى كل من السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، والسفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كواروني، كلمات في الحفل.

وفي الاجتماعات، ألقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته كلمة أمام المشاركين وشارك وجهات نظره وتقييماته بشأن التطورات في منطقة حلف شمال الأطلسي والمناطق المحيطة بها في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق تواصل السفارة التركية في القاهرة تنظيم العديد من الفعاليات لتعزيز العلاقات التركية المصرية بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات التركية المصرية وقد نظم هذا الحفل أيضًا في مقر إقامة السفارة بالقاهرة كجزء من الاحتفال بالذكرى المئوية.