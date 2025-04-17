وزير العدل يكرم وفدًا قضائيًا صوماليًا بعد اجتيازه البرنامج التدريبى بمركز الدراسات القضائية

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا قضائيًا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، والبرنامج التدريبي للكوادر القضائية الصومالية الفيدرالية.

وجاء هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الخارجية وبرعاية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والذي عُقد بمركز الدراسات القضائية، وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبي للكوادر القضائية الصومالية الفيدرالية محاضرات في مجال الأدلة الجنائية والحكم الجنائي وذلك لعدد ١٧ قاضيا صوماليا، وذلك في الفترة من ١٣ حتى ١٧ أبريل ٢٠٢٥.

الوزير يهنئ القضاة الصوماليين

وفي كلمته هنأ وزير العدل القضاة الصوماليين بإتمام البرنامج مُثنيًا على أدائهم خلاله وشكر القائمين علي البرنامج والذي تولاه نُخبة من رجال القضاء والقانون وأساتذة الجامعات.

ومن جانبهم عبر الوفد القضائي الصومالي عن شُكرهم لجمهورية مصر العربية ووزارة العدل على الاستضافة واستفادتهم من البرنامج، ممتنين حرص المستشار وزير العدل على المشاركة في البرنامج التدريبي بإلقاء محاضرة تحت عنوان (اختصاصات النيابة العامة).

تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي

وفي ختام البرنامج التدريبي سَلّم شهادات إتمام البرنامج التدريبي ودرع الوزارة للمتدربين، مؤكدًا استمرار التعاون القضائي بين وزاتي العدل في البلدين الشقيقين علي نحو يسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

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