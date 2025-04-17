نجوم تساند شام الذهبي بعد غلق عيادتها.. ياسمين صبري الأبرز

عبرت عدد من النجمات عن دعمهن لابنة الفنانة أصالة شام الذهبي بعد قرار السلطات بإغلاق عيادتها الخاصة في مصر، لعدم توافر شروط التراخيص الخاصة، وضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة.

أصالة تدعم ابنتها

وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية: "كتير مرّينا أنا والولاد بامتحانات صعبه وأيام أصعب وبكلّ مرّه ماكان عندي شكّ بعدل رب العالمين وكانت حياتي من بداياتي لليوم عباره عنّ جمله بتقول (الناس الأشرار قلال بس بيوجعوا ولازم دائماً مهما كترت الجروح والصدمات نقارنهم بالكتار ونتذكرهم لنعرف إنهم مهما كتروا قلال)، ونحنا اليوم بامتحان من هالإمتحانات وبيمرّ ورح يمرّ وشام هيي النّور اللي مضوّي حياة آلاف البشر أنا منهم… بنتي الملاك رح تبقى ملاك ومارح يوجعها أكتر من وقته الوجع ودواها نحنا أهلها اللي كان إلنا سعادة تكون شام منّا وفينا شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة العلم والتهذيب والعطاء عم تمرق منّ شارع ضيّق بهالحياة اللي فيها شوارع مضوايه بأهل أنتوا منهم ياطيبين ياأهلنا وأصحابنا وناسنا".

وتابعت أصالة: "وهالشارع مهما ضاق رح يخلص ورح تطلع منّه منّ غير ماتشوف وراها أو حتّى تتذكّر شو كان هالمرور صعب ومافي مرور إلًا وبتصادفه عثرات والعثرات بتكبر وبتكتر لمّا هالمرور منّ رحلة هالحياة بيكون مو عادي ونجاح شام مو عادي ومرورها بهالحياة أكيد حيصادفه عثرات وأكيد حيكون فيه صعوبة حتّى بتحقيق السهل".

واختتمت أصالة حديثها:

"كلّ القلوب الحلوه ياحلوة الحلوات معك وبتدعمك وقلبي قبل إيدي وروحي ملكك وتحت أمرك وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكي ..وبتصير أشياء بتكون عكس شو توقعنا وبتصدمنا لتقوّينا وترجًعنا أحلى وأقوى وأحنّ وأهدى وشامي الحلوه حلوه وهاديه وإنسانه وكلّ طاقات الفرح والفرج رح تتهيّأ لها والله مع المخلصين".

فنانات تدعم شام الذهبي

وأيضا كتبت الفنانة إيمان العاصي من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” تعليقا على صورة تجمعها بشام: “أنتِ الأفضل في مجالك، وعملتي بجد وأنا فخورة بكِ، لديك أنقى روح، بحبك شمشومي”.



وحرصت الفنانة ياسمين صبري ، على دعم شام الذهبي بعد قرار غلق عيادتها وقامت بنشر صورة من تواجدها في عيادة شام بدبي، وقالت إنها سعيدة بوجودها هناك.

وقامت الإعلامية رضوى الشربيني بمشاركة صورة تجمعها بشام الذهبي، على حسابها الشخصي في موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: “مع صديقتي المقربة وأختي في منزلي الثاني.. بحبك”.