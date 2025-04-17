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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج ضد الهلال في الدوري السعودي

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج السعودي
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أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الهلال بملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في السادسة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

موقف محمد شريف

يجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج في مباراته أمام الهلال، بقرار من المدرب دونيس، الذي يعتمد في الموسم الحالي على المهاجم عبدالله السالم.

شارك محمد شريف في 17 مباراة مع فريق الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

يحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 33 نقطة، بينما يأتي الهلال في وصافة الترتيب وفي رصيده 58 نقطة، خلف اتحاد جدة بـ65 نقطة.

تشكيل الخليج ضد الهلال 

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