مركز ومدينة الصف بالجيزة ينظم حملة مكبرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

نظم مركز ومدينة الصف، برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي، حملة مكبرة لليوم الرابع على التوالي، في جميع التخصصات بدأت بمتابعة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الرسمية الجديدة، ثم متابعة الأسواق والمحلات بكافة أنواعها للتفتيش عليها لمتابعة ضبط أسعار السلع وجودتها ومنع التلاعب.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين والتأكد من وجود استيكرات توضح خطوط السير والتعريفة الرسمية.

حملات مكبرة بموقف “الصف” الرئيسي

وجاءت الحملات بمتابعة وإشراف الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، شارك في الحملة التي نظمها مركز ومدينة الصف عدد من المسئولين في إدارات الطب البيطري بالمركز، والصحة، التموين، والسرفيس، وقد بدأت الحملة بموقف الصف الرئيسي وعلى الطريق 21 الصف حلوان وذلك باستيقاف السائقين وسؤال الركاب عن الأجرة التي دفعوها للسائقين، والتشديد على السائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب أكثر من التعريفة الرسمية، وقد تم تعليق لافتات بالأجرة الرسمية في الموقف الرئيسي للمركز وعلى الأعمدة بالطريق 21، كما تم تخصيص رقم لتلقي شكاوي المواطنين من أي سائق.

وأكد النجار على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق العامة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك المدخنة والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع والالتزام بالأسعار حماية لصحة المواطنين.



حملات علي سوق الصف لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم

كما شملت الحملة بالمرور على محلات البقالة ومحلات بيع اللحوم البيضاء والحمراء وسوق الصف الرئيسي ذلك لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، وذلك للتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية بالأسواق والعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين.

وقد شارك في وكلا من معاوية البحيري، عصام الجمال، نواب رئيس مركز ومدينة الصف، أحمد عباس مشرف عام المدينة، ومسؤولي الطبي البيطري، والصحة، والتموين، والإشغالات والحملة بمركز الصف.

واكد "رئيس مجلس ومدينة الصف "أن الحملة الموسعة المكبرة على الأسواق وتطبيق تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة مستمرة خلال الفترة المقبلة، وسيتم خلالها تقنين وضع التوكتوك ووضع تسعيرة له حتى لا يتم استغلال المواطنين بمدينة وقرى مركز الصف، كما سيتم توسيع الحملة على محلات القرى للتأكد من سلامة وجودة السلع والالتزام بالأسعار المقررة.