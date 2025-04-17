أصالة تدعم شام بعد قرار إغلاق عيادتها في مصر

عبرت الفنانة أصالة عن دعمها لابنتها شام بعد قرار السلطات بإغلاق عيادتها الخاصة في مصر، لعدم توافر شروط التراخيص الخاصة، وضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة.

وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية: "كتير مرّينا أنا والولاد بإمتحانات صعبه وأيام أصعب وبكلّ مرّه ماكان عندي شكّ بعدل رب العالمين وكانت حياتي من بداياتي لليوم عباره عنّ جمله بتقول ( الناس الأشرار قلال بس بيوجعوا ولازم دائماً مهما كترت الجروح والصدمات نقارنهم بالكتار ونتذكرهم لنعرف إنهم مهما كتروا قلال ) ونحنا اليوم بإمتحان من هالإمتحانات وبيمرّ ورح يمرّ وشام هيي النّور اللي مضوّي حياة آلاف البشر أنا منهم …بنتي الملاك رح تبقى ملاك ومارح يوجعها أكتر من وقته الوجع ودواها نحنا أهلها اللي كان إلنا سعادة تكون شام منّا وفينا شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة العلم والتهذيب والعطاء عم تمرق منّ شارع ضيّق بهالحياة اللي فيها شوارع مضوايه بأهل أنتوا منهم ياطيبين ياأهلنا وأصحابنا وناسنا".

وتابعت أصالة: "وهالشارع مهما ضاق رح يخلص ورح تطلع منّه منّ غير ماتشوف وراها أو حتّى تتذكّر شو كان هالمرور صعب ومافي مرور إلًا وبتصادفه عثرات والعثرات بتكبر وبتكتر لمّا هالمرور منّ رحلة هالحياة بيكون مو عادي ونجاح شام مو عادي ومرورها بهالحياة أكيد حيصادفه عثرات وأكيد حيكون فيه صعوبه حتّى بتحقيق السهل".

واختتمت أصالة حديثها: "كلّ القلوب الحلوه ياحلوة الحلوات معك وبتدعمك وقلبي قبل إيدي وروحي ملكك وتحت أمرك وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكي ..وبتصير أشياء بتكون عكس شو توقعنا وبتصدمنا لتقوّينا وترجًعنا أحلى وأقوى وأحنّ وأهدى وشامي الحلوه حلوه وهاديه وإنسانه وكلّ طاقات الفرح والفرج رح تتهيّأ لها والله مع المخلصين".



ألبوم أصالة الجديد



ويضم الألبوم الجديد لأصالة 15 أغنية، ومن أبرز الموسيقيين الذين شاركوا في كتابة الأغاني الشاعر محمود كلازا، الذي كتب الأغنية الرئيسية "رجعت أقوى"، إلى جانب الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي كتب أغنية "حاجة ما تخلصش".

ويشارك في الألبوم على مستوى التلحين، كل من مصطفى العسال، وإسلام رفعت، ومحمود خيامي، ومدين، وعمرو الشاذلي، فيما تولى التوزيع الموسيقي عدد من الأسماء اللامعة أبرزهم يحيى يوسف، ومحمد مصطفى، وآخرون، ومن المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.