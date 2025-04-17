طرح فيلم "اللعب مع العيال" عبر منصات البث الرقمي

انطلق فيلم "اللعب مع العيال" للفنان محمد إمام، عبر منصات البث الرقمي بعد أقل من عام على طرحه بصالات السينما المحلية، وحصده إيرادات بلغت 59 مليون جنيه.

قصة فيلم اللعب مع العيال

ينتمي فيلم اللعب مع العيال إلى النوع الكوميدي الأكشن، وهو اللون الذى تميز به محمد إمام خلال السنوات الماضية، وتدور أحداثه حول مدرس تاريخ يدعى علام يترك مدينته وينتقل للعيش في الصحراء من أجل العمل في إحدى المدارس، فيقع بحب فتاة من البدو، ويواجه الكثير من المشكلات من أجل الزواج بها.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب، سليمان عيد، محمود السيسى، وفاء السيد، هشام منصور، وائل العونى، سحر عبد الحميد، أحمد حبشى، محمود فارس، عبد الرحمن حسن وضيف الشرف ماجد الكدوانى، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام.

ويستعد محمد إمام، لتصوير فيلم "شمس الزناتى - البداية" المستوحى من الفيلم الأصلي الذي قدمه عادل إمام.

حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى نحو 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.