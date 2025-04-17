ماهر مقلد: مهنة الصحافة تمر بتحديات صعبة تستلزم التصدي لها

انطلقت رسميًا حملة الكاتب الصحفي الكبير ماهر مقلد للترشح في انتخابات نقابة الصحفيين، وسط دعم واسع من رموز الصحافة والإعلام في مصر، وعلى رأسهم الكاتب القدير رفعت رشاد، مدير عام مؤسسة الأخبار، الذي يتولى رئاسة الحملة، إلى جانب النائب أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، وعدد كبير من الزملاء الكبار وأصحاب الخبرات الطويلة في مؤسساتهم الصحفية.

ويضم فريق الحملة كوكبة بارزة من الصحفيين، منهم:

• جمال حسين، رئيس تحرير الأخبار المسائية وعضو مجلس إدارة الأخبار الأسبق

• الدكتور إبراهيم البهي، مدير تحرير الأهرام

• أيمن الشندويلي، رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات السابق

• هشام مبارك، مدير تحرير الأخبار

• حجاج الحسيني، مدير الأهرام

• محمد الصديق، نائب مدير تحرير الأهرام

• محمود مقلد، نائب مدير تحرير “مال وأعمال” بجريدة الشروق

• خالد كامل، رئيس جمعية الصحفيين أعضاء نادي الزمالك

• محمود دشيشة، مدير تحرير جريدة الوفد سابقًا

• أيمن أنور، “مدير تحرير البوابة نيوز”

• إيهاب المهندس وحازم مقلد من اليوم السابع

• محمد نوفل من جريدة النهار

• إسلام مقلد من صدى البلد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الزخم والمنافسة الشديدة التي تشهدها انتخابات النقابة، وسط اهتمامات كبيرة من الداخل والخارج.

وأظهرت استطلاعات الرأى بزوغ حظوظ ماهر مقلد نظرا، لما يمتلكه من تاريخ مهني طويل داخل مؤسسة الأهرام، ورءوية واضحة لتطوير المهنة دون الانتماء لاى جبهات، حيث يمثل مقلد تيار الوسط تحت شعار (المهنة مسؤولية والنقابة أمانة).

وشغل مقلد مناصب رفيعة من بينها مدير مكتب الأهرام في لبنان، وصحفي بارز في مجلتي الأهرام العربي والأهرام الرياضي، بالإضافة إلى رئاسته تحرير عدد من البرامج التلفزيونية المؤثرة.

وقد أثرت مساهماته أيضًا في مجال الكتابة والتوثيق، من خلال مؤلفاته المهمة مثل “لبنان فتنة القصور” و“شهود على التاريخ”، الذي يجمع شهادات نادرة من شخصيات عاصرت أحداثًا كبرى، منهم جيهان السادات، برلنتي عبد الحميد، أمين هويدي، وسامي شرف.

وأكد ماهر مقلد، أن ترشحه في هذا التوقيت يأتي بدافع الإحساس العميق بالمسؤولية تجاه المهنة، التي تمر بتحديات غير مسبوقة في ظل المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، مشددًا على أن برنامجه الانتخابي سيركز على قضايا الحريات، وتطوير برامج التدريب، وتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية للصحفيين.

من جانبه قال الكاتب الكبير رفعت رشاد انه دعمه لماهر مقلد لم يأت من فراغ ، فتاريخه المهنى وحبه للمهنة آمن اهم الدوافع التى دفعتنى لتأييد ترشحه.

كذلك قال النائب اسامه شرشر ان مقلد سيكون اضافة قوية للنقابة، نظرا لما يمتلكه من خبرات واسعة وأفكارا طموحة.

فى حين اجمع اعضاء الحملة على تطلعاتهم لانتخاب مجلس قوى يخدم المهنة والصحفى، مطالبين اعضاء الجمعية العمومية باختيار الأصلح والأفضل بعيدا عن اى انتماءات سياسية.

ويُنتظر أن تشهد الحملة نشاطًا موسعًا خلال الأيام المقبلة، في ظل الدعم القوي الذي تحظى به، والرؤية الواضحة التي يحملها المرشح المخضرم، ماهر مقلد الذي يجمع بين الأصالة المهنية والتطلع لمستقبل يليق بالصحافة والصحفيين.