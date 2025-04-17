حملات لرفع الإشغالات بمدينة المنيا.. صور

تابع الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة المنيا، حملات رفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية وعدم السماح لأحد من التعدي على حرم الطريق والأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين.

حملة لرفع الإشغالات

وجه الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة المنيا نائبه على ظريف بإزالة عدد اثنان من الأكشاك المخالفة بحى غرب المدينة والتى كانت تقوم باستغلال أملاك الدولة بدون وجه حق.

شارك بالحملة محمود طنطاوى مدير الإشغالات، عاصم فؤاد وفريق العمل المعاون بالإشغالات.

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