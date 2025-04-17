اجتماع مغلق بين "نقل الكهرباء" و"اجيماك" لمتابعة الأعمال المشتركة وتسريع وتيرتها

عقدت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اجتماعًا مغلقًا مع المهندس أسامة عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة "اجيماك"، وذلك لمتابعة سير الأعمال المشتركة بين الجانبين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال المكلفة في أسرع وقت ممكن.

وخُصّص الاجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتأخرة، والوقوف على التحديات التي تواجه التنفيذ، وسبل تذليل العقبات بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأكدت المهندسة منى رزق خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرعة في الأداء، مشددة على أهمية الدور الذي تقوم به شركة "اجيماك" في دعم مشروعات نقل الكهرباء، والتي تُعد ركيزة أساسية في منظومة البنية التحتية للطاقة في مصر.

من جانبه، أبدى المهندس أسامة عبد الله استعداد "اجيماك" الكامل لتكثيف الجهود وتوفير الموارد اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد، تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير، ودعمًا لخطة الدولة في تطوير الشبكة القومية