ميتروفيتش يقود تشكيل الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الخميس، نظيره الخليج على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في السادسة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل الهلال أمام الخليج

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام الخليج، رفقة البرازيلي كايو سيزار ومواطنه مالكوم بجانب القائد سالم الدوسري.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 58 نقطة، خلف اتحاد جدة المتصدر بـ65 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر وفي رصيده 33 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الخليج

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، كايو سيزار.