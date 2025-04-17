أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات الخميس 17 أبريل 2025

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس، الموافق 17 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات محدودة في أسعار البيع والشراء بعدد من العملات الرئيسية.

فيما يلي أبرز أسعار العملات كما رصدتها "البوابة نيوز" علي موقع البنك المركزي المصري:

أولًا: العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي:

شراء: 51.0534 جنيه

بيع: 51.1917 جنيه

اليورو:

شراء: 57.9660 جنيه

بيع: 58.1281 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.5079 جنيه

بيع: 67.7163 جنيه

الدولار الكندي:

شراء: 36.7370 جنيه

بيع: 36.8391 جنيه

الفرنك السويسري:

شراء: 62.4659 جنيه

بيع: 62.6734 جنيه

الين الياباني (لكل 100 ين):

شراء: 35.8018 جنيه

بيع: 35.9013 جنيه

الدولار الأسترالي:

شراء: 32.4649 جنيه

بيع: 32.5681 جنيه

الكرونا السويدية:

شراء: 5.2517 جنيه

بيع: 5.2677 جنيه

الكرونا النرويجية:

شراء: 4.8421 جنيه

بيع: 4.8568 جنيه

الكرونا الدنماركية:

شراء: 7.7621 جنيه

بيع: 7.7851 جنيه

اليوان الصيني:

شراء: 6.9934 جنيه

بيع: 7.0139 جنيه

ثانيًا: العملات العربية

الريال السعودي:

شراء: 13.6052 جنيه

بيع: 13.6427 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 13.8985 جنيه

بيع: 13.9384 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 166.4387 جنيه

بيع: 166.9983 جنيه

الريال القطري:

شراء: 13.9880 جنيه

بيع: 14.0629 جنيه

الدينار البحريني:

شراء: 135.4345 جنيه

بيع: 135.8193 جنيه

الريال العماني:

شراء: 132.5994 جنيه

بيع: 132.9757 جنيه

الدينار الأردني:

شراء: 71.9062 جنيه

بيع: 72.3046 جنيه

يُذكر أن حركة أسعار العملات تخضع لعدد من العوامل، أبرزها العرض والطلب في السوق المحلي، والسياسات النقدية، فضلًا عن المتغيرات الدولية وأسعار الفائدة العالمية.