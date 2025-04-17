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الخميس 17 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الوعي الأثري تحتفل بيوم التراث العالمى بمديرية التربية والتعليم في الفيوم.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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نظمت إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الفيوم، بقيادة نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم، بالتعاون مع الشئون التنفيذية بالمديرية، تحت اشراف الدكتور هشام أبوعوف مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور محمد صلاح مدير ادارة الانشطة التنفيذية بالمديرية.

دمج مفاهيم التراث في المناهج الدراسية 

حيث وجة الدكتور خالد القبيصى، كلمة للطلاب خلال الندوة بضرورة الحفاظ على التراث وان الحفاظ على التراث يبدأ من المدرسة، حيث نحرص على دمج مفاهيم التراث في المناهج الدراسية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تربط الطلبة بتاريخ وطنهم وثقافتهم الغنية.

 

وزارة السياحة والآثار تحرص على الاحتفال بيوم ١٨ أبريل

كما وجة دعوة  لجميع الطلبة إلى أن يكونوا سفراء لتراث وطنهم، يفتخرون به، ويعرفون العالم عليه. 

واوضحت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى بالفيوم خلال الندوة ان وزارة السياحة والآثار تحرص على الاحتفال بيوم ١٨ أبريل من كل عام يوم التراث العالمي وهو مناسبة عالمية بهدف التوعية بأهمية حماية التراث الإنساني والثقافي.

حماية التراث ليست مسؤولية فرد أو دولة

واوضحت ضرورة تكاتف جميع الجهود حول العالم للحفاظ على هذه الكنوز التي تروي قصة الإنسان وتُشكّل جسرًا بين الماضي والحاضر، فحماية التراث ليست مسؤولية فرد أو دولة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تجاه الأجيال القادمة ومن هنا يأتي دور الوعي الأثري، الذي نسعى من خلاله إلى تعزيز الثقافة التراثية لدى جميع فئات المجتمع، خاصة النشء الجديد، ليصبح كل فرد شريكًا في صون هذا الإرث العظيم.

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إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم محافظة الفيوم يوم التراث العالمي مديرية التربية والتعليم بالفيوم