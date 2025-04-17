المسرح القومي يستضيف افتتاح "ملتقى القاهرة الدولي الأول لفن الحكي".. صور

استضاف البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان هشام عطوة، ملتقى القاهرة الدولي الأول لفن الحكي، مساء أمس الأربعاء، على خشبة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن خطة قطاع المسرح بقيادة المخرج خالد جلال.

نشر الفنون والثقافة

يأتي ذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للتعاون مع المؤسسات والفعاليات المسرحية المختلفة التي تهتم بنشر الفنون والثقافة.

يهتم ملتقي القاهرة الدولي الاول لفن الحكي بفنون الحكي في مصر والمنطقة العربية والعالم، كان الحفل بحضور الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، د. إيناس عبدالديم وزير الثقافة الأسبق رئيس مجلس أمناء الملتقى، وعدد من نجوم السينما والمسرح منهم سيد رجب، شريف الدسوقي، صبري فواز، محمود عزب، سامح يسري، وإيمان رجائي، وغيرهم.

