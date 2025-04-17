موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو المقبل.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 2025 للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة المقبلة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التفاصيل النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2025، المقرر انطلاقها رسميًا يوم الأحد 15 يونيو المقبل.

الاتجاه لاستبعاد الجامعات من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

بحسب مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحدثت لـ"البوابة نيوز"، فإن الاتجاه بنسبة كبيرة هو عدم عقد أي لجان امتحانية للثانوية العامة 2025 داخل مقرات الجامعات، لأن قرابة 80٪ من الجامعات لم تبد استعدادها نظرا لعدم توافق مواعيد الامتحانات داخل عدد من كلياتها.

https://www.albawabhnews.com/5182154

تخصيص لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدارس فقط

وقال المصدر، سوف تُخصص اللجان في المدارس فقط لجميع طلاب الثانوية العامة، لضمان تكافؤ الفرص وسهولة التنظيم، وسيتم تأمين الامتحانات بشكل كامل، وهو ما سيعلن تفاصيله بالمؤتمر الصحفي.

في السياق ذاته كانت قد أعلنت بعض الجامعات استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2025، جاء ذلك في إطار المذكرة الواردة من د. مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، التي تدعو إلى إشراك الجامعات في المساهمة بالأماكن المتاحة للطاقة الاستيعابية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025.

الثانوية العامة

عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات لكل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025

اللغة العربية: يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، تشمل 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى: يتكون الامتحان من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.



اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم): يشمل 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم): يتكون الامتحان من 31 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و29 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.



التاريخ والجغرافيا: يشمل كل منهما 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والكيمياء والفيزياء والأحياء: يتكون الامتحان في كل منهم من 46 سؤالًا، 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



الجيولوجيا (نظام قديم): يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الرياضيات (النظام القديم): تشمل المواد المختلفة (الجبر والهندسة الفراغية، التفاضل والتكامل، الاستاتيكا، الديناميكا، الرياضيات التطبيقية، الرياضيات البحتة) 20 سؤالًا، 2 سؤال مقالي و18 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الإحصاء: يتكون الامتحان من 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 سؤالًا من الاختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

جدول امتحانات الثانوية العامة STEM

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025



