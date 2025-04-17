مدير مستشفى طهطا العام بسوهاج يقرر العمل بمكتب نفقة الدولة 24 ساعة

أصدر الدكتور أحمد زيد، مدير مستشفى طهطا العام بسوهاج، قرارًا بالعمل بمكتب نفقة الدولة علي مدار الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي حرصًا على راحة المرضى والتواجد علي مدار الساعة وتخفيف عبء الانتظار عن المواطنين وسرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ.

القرار يعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى على نفقة الدولة

وأوضح مدير مستشفى طهطا العام، أن هذا القرار يعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى على نفقة الدولة، دون أي تحمل مبالغ مالية إضافية، مما يساهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للمواطنين.

وقال إن المستشفى شهدت في الفترة الأخيرة طفرة جديدة من التطوير في المنشئات بالمستشفى، لكي يشعر المواطن بالرضا حالة تقديم الخدمة الطبية التي تليق به. ‬‬

وأضاف أنه لا يتوانى عن إدخال أي جديد أو تطوير لأقسام المستشفى المختلفة لخدمة المرضى، حال تعرضهم لأي وعكة صحية، مؤكدًا أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي أزمات.

وتواصل مديرية الصحة بسوهاج عملها الحثيث لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مستشفياتها، ويعد مستشفى طهطا العام، واحدًا من أهم المستشفيات التي تشهد تطورات كبيرة في مختلف الأقسام الطبية، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.