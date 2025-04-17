الحوثي: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة بدعم أمريكي ويبتز الفلسطينيين في ملف الأسرى

اتهم عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، إسرائيل بمواصلة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتجويع منهجي واستهداف مباشر للمنشآت الصحية في قطاع غزة، ضمن عدوان مستمر منذ ما يزيد على شهر ونصف الشهر.

وفي كلمة له، الخميس، قال الحوثي إن ما وصفه بـ"العدو الصهيوني" يتعمّد خلق معاناة إنسانية مروّعة للسكان في غزة عبر فرض حصار خانق وحرب تجويع ممنهجة، في ظل صمت وتواطؤ دولي.

حرب مزدوجة.. على الأرض وداخل ملف الأسرى

واتهم الحوثي كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة تجاوز قضية الأسرى عبر ممارسة ضغوط سياسية و"ابتزاز" الفلسطينيين، سعيًا للإفراج عنهم دون اتفاق تبادل، وهو ما وصفه بمحاولة "فرض الاستسلام على المقاومة الفلسطينية".

تدمير ممنهج في الضفة

الحوثي أشار كذلك إلى ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تمارس سياسات قتل واعتقال وتهجير قسري، ضمن خطة منظمة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

كما شدد على أن استهداف المنشآت الصحية في غزة ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل أيضًا جريمة إنسانية تجري برعاية أمريكية، مستشهدًا بما قال إنها اعترافات إسرائيلية تؤكد أن واشنطن منحت تل أبيب "حرية كاملة للتصرف" في غزة، دون قيد أو شرط.