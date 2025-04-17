وكيل صحة سوهاج يفاجئ مستشفى طهطا العام ويشيد بالانضباط والتطوير

قام الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بتفقد مستشفى طهطا العام لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك تزامنًا مع التوسع بأسرة العناية المركزة بالمستشفى منذ أيام لتصبح 31 سرير عناية مركزة في خطوة تستهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفى في استقبال الحالات الحرجة

وخلال الجولة، أعرب دويدار عن تقديره الشديد لحالة الانضباط الإداري التي لمسها داخل المستشفى مشيدًا بالتزام الفريق الطبي والإداري، ووجه دويدار شكره للكوادر التمريضية والتزامهم وحرصهم على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، كما وجه برفع مستوي النظافة العامة بالمستشفى.

وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج: رأي المواطن هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء

كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع مباشرةً إلى المواطنين المترددين على المستشفى، حيث استفسر منهم عن مستوى رضاهم عن الخدمة الصحية، مؤكدًا أن رأي المواطن هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء.

وخلال التفقد أوصي "دويدار " بتوفير سريرين بالعناية المركزة لحالتين مرضيتين، صادف تواجدهما أثناء الجولة، وذلك بعد التنسيق الفوري مع مشروع رعايات مصر والذي تم تسكينهم ودخولهم قسم العناية المركزة قبل انتهاء الزيارة.

دويدار يتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة القسطرة القلبية

وتفقد دويدار اثناء زيارته أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة القسطرة القلبية بحضور الدكتور أحمد زيد مدير المستشفى.

واختتم زيارته بالإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الطبي بوحدة القسطرة القلبية

مقدمًا شكره أيضًا إلي الدكتور محمد محمود محمد أستاذ ورئيس قسم القلب بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور عمرو السحلي رئيس القسم نظير جهودهم الملموسة بقسم القسطرة، مؤكدًا دعم الوزارة المستمر لتطوير المستشفى وتقديم الدعم اللازم لكافة الأقسام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة على المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.