بحضور محافظي الدقهلية ودمياط.. افتتاح أكبر معرض للاستثمار العقاري

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية، معرض "دى بلس العقارى" فى دورته الثانية الذى تُقيمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية بفندق رمادا بمدينة المنصورة، في الفترة من ١٧ إلى ١٩ إبريل الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وأحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية والدكتور محمد العرابى رئيس شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية بدمياط.

وعلى هامش الافتتاح عقد محافظى دمياط والدقهلية، لقاء،بمقر ديوان عام المحافظة، ناقشا خلاله أوجه التعاون وعقد توأمة بين الجانبين لعقد المعرض بشكل دورى بالمحافظتين للترويج للفرص الاستثمارية بهما، كما تسلم محافظ دمياط درع الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية وعلى الجانب الآخر تسلم محافظ الدقهلية درع الغرفة التجارية بدمياط، تقديرًا لهذا التعاون.

وخلال الافتتاح، تفقد الدكتور الشهابى واللواء مرزوق، أجنحة المعرض الذى شارك خلاله ٢٢ عارض من المطورين والمستثمرين العقاريين، لعرض مشروعاتهم وبالأخص داخل مدينتى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، وذلك بتخفيضات تصل إلى ٢٥%، وتسهيلات فى السداد، وتفقدا كذلك جناح ادارة الاستثمار بمحافظة دمياط الذى يتم من خلاله عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تتمتع بها محافظة دمياط.

وعلى هذا الصعيد، أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بما يستهدفه معرض " دى بلس العقارى "،الذى يضم نخبة من العارضين بهذا القطاع الاقتصادي الهام الذى يُعد من أهم المحاور التنموية، مؤكدًا على أهمية هذا المعرض الذى لاقى نجاحًا كبيرًا فى نسخته الأولى التي انطلقت بمهرجان دمياط حاجة تانية الذى انعقدت أيضًا دورته الأولى فى نوفمبر من العام الماضى وحقق حجم مبيعات مليار جنيه خلال الثلاثة أيام مدة انعقاد المعرض، ولفت إلى أن انطلاق الدورة الثانية من المعرض بمدينة المنصورة يُعد انطلاقة جديدة لتسويق الفرص الاستثمارية خارج المحافظة والترويج لها مما يدعم، استراتيجية المحافظة بجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

فيما وقد توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء طارق مرزوق على تعاونه الدائم مع محافظة دمياط، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الرؤى التنموية

ومن جانبه، أعرب " محافظ الدقهلية " عن سعادته بزيارة محافظ دمياط للدقهلية، واستضافتها معرض التطوير العقاري على أرض محافظة الدقهلية واعرب عن تقديره للجهود الملموسة لمحافظ دمياط وعن تقديره لأهالي وأبناء دمياط، وأكد على دعمه لكل المشروعات والفاعليات التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة لمختلف الفئات العمرية، وتوفير منتج محلي ينافس في الأسواق العالمية.