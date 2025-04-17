ماليزيا تحقق إنجازا تاريخيا بمهرجان كان السينمائي بفيلم "Bleat"

حققت ماليزيا إنجازا تاريخيا في مهرجان كان السينمائي باختيار فيلم "Bleat" للمخرج أنانث سوبرامانيام، للمنافسة في أسبوع النقاد، وهي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة فيلم ماليزي قصير إلى المهرجان.

مهرجان كان السينمائي

الفيلم إنتاج مشترك بين ماليزيا والفلبين وفرنسا، تدور أحداث الفيلم الكوميدي الدرامي الرائع الذي تبلغ مدته 15 دقيقة داخل مجتمع الأقلية التاميلية في ماليزيا.

يروي قصة زوجين مسنين من أصل ماليزي-تاميلي يكتشفان أن عنزتهما، المخصصة للذبح الاحتفالي، حامل. يواجه الزوجان معضلة روحية وثقافية: إما الاستمرار في الطقوس أو المخاطرة بعواقب إلهية.

تصريح مخرج Bleat

قال الكاتب والمخرج سوبرامانيام: "لطالما راودني شعورٌ لا مفر منه تجاه ثقافتي الماليزية التاميلية. خلال نشأتي، وخاصةً خلال سنوات البلوغ المحرجة، كنتُ أصارع أسئلةً حول هويتي ومكاني في هذا المجتمع... لذا، حوّلتُ نفسي إلى ماعزٍ وانغمستُ في خضمّ كل تلك الحتمية - وبطريقةٍ ما، تحوّل ذلك إلى فيلمٍ يُجسّد ما يجعل كونكَ ماليزيًا تاميليًا مميزًا". وفق موقع فارايتي.

تنطلق النسخة الثامن والسبعين لمهرجان كان السينمائي خلال الفترة من 13-24 مايو المقبل.