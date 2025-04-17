وكيل الأوقاف يهنئ رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية بمناسبة تجديد الثقة

قام اليوم الخميس، الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف، بزيارة مقر الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يرافقه وفد من قيادات وعلماء مديرية الأوقاف، لتقديم التهنئة إلى الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء، بمناسبة صدور قرار تجديد الثقة من فضيلة الإمام الأكبر، ورئيس مجلس الوزراء، وبحضور أبو بكر رستم مدير الشئون القانونية بالمنطقة.

تجديد الثقة

وقد أعرب الدكتور محمود مرزوق، عن سعادته البالغة بهذه المناسبة، مشيدًا بالكفاءة العالية والجهود المتميزة التي يبذلها.

إشادة بالتجديد

وخلال اللقاء أعرب الشيخ مصباح العريف، عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل بجد وإخلاص لخدمة الأزهر الشريف، ولتعزيز التعاون بين الطرفين.