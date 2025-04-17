كأس عاصمة مصر.. فاركو يفاجئ الأهلي بثنائية مبكرة

فاجأ فريق فاركو نظيره الأهلي بهدفين في أول 20 دقيقة من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السلام في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف فاركو اللاعب محمد أيمن في الدقيقة 15 من بداية اللقاء وعمر ناصر من “مقصية” مميزة في الدقيقة 17.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويلتقي الأهلي مع فاركو على استاد السلام في الرابعة عصرًا بختام مشوار الأهلي في البطولة التي ودعها من دور المجموعات.

تواجد التونسي علي معلول في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويقود الفريق فنيا سامر عبد الرحمن مدرب فريق 2005.

ويبدأ التونسي رفقة خالد عبد الفتاح وعمر الساعي من الفريق الأول في تشكيل الأهلي.

تشكيل النادي الأهلي أمام فاركو

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - معتز محمد – فارس الشافعي - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: معاذ محمد - هشام مصطفى – محمد عاطف – يوسف عفيفي – عمر الساعي

خط الهجوم: محمد رأفت

بدلاء النادي الأهلي أمام فاركو

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كامل – إسلام عبد الله – طارق فوزي – محمد رضا – أدم سمير – سيف أيمن – حسام عادل – سمير محمد.

وانتهت آمال الأهلي في التأهل للدور المقبل من كأس عاصمة مصر بعدما خسر من إنبي وطلائع الجيش في أول جولتين

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب "السلام" لحساب منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مواجهات كأس رابطة الأندية.

القناة الناقلة لمباراة النادي الأهلي وفاركو

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر مساء اليوم الخميس عبر قناة “اون سبورت” الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

ترتيب مجموعة الأهلي

يحتل فريق إنبي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط، ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثاني بـ4 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي فاركو بنقطة واحدة، ويقع الأهلي في المركز الأخير في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

ويمتلك فريق فاركو فرصة في التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، حال الفوز على الأهلي وهزيمة طلائع الجيش أمام إنبي.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو

وسبق أن التقى فريق الأهلي وفاركو في 7 مواجهات سابقة ببطولة الدوري المصري، فاز الأهلي في خمس مباريات، وتعادل الفريقان في مواجهتين ولم يفز الفريق السكندري من قبل.