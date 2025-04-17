وقف أعمال للمباني المخالفة بمركز مدينة العريش

واصل مجلس مدينة العريش حملات إزالات المباني المخالفة بمدينة العريش بناء على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وتعليمات المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش.

وقف أعمال مباني مخالفة

وقد نفذت الحملة اليوم إيقاف اعمال مبنى بشارع البحر أمام بالم بلازا بمدينة العريش ويهيب مجلس مدينة العريش بالمواطنين بعدم الاقدام على اعمال بناء وتعديات بدون ترخيص حتي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء.

حملة مكبرة لإزالة المخالفات

وبناء على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وتعليمات المدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش.

قاد المدير العام رئيس مركز ومدينة العريش حملة الإزلالات بدائرة قسم أول العريش ومنطقة للزهور حيث قامت اللجنة من الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة والعلاقات العامة وبمعدات مجلس مدينة العريش بحي عاطف السادات تعدي على أملاك دولة وفتح شارعين بمنطقة الامل وإزالة سور مخالف بمدخل الامل وإزالة أعمدة ومصادره مواد البناء بمنطقة خدمات الزهور علما بأن الحملة مستمرة لإيقاف المباني المخالفة بمدينة العريش.