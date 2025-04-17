وكيل تعليم دمياط يستعرض خطة المديرية لاستقبال امتحانات نهاية العام

عقد اليوم ياسر عمــارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا موسعًا عبر الإنترنت، ضم قيادات المديرية والإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة واستعراض خطة المديرية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن امتحانات شهر أبريل وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

حضر الاجتماع كل من بكر عيد، مدير عام التعليم العام، وأحمد عبدالرازق، مدير عام الشؤون المالية والإدارية والدكتورة رحاب البراشي، مدير إدارة المتابعة، ونشوى البدالي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وأحلام زقزوق، مدير الإدارة القانونية، بالإضافة إلى مديري ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة، عبر الإنترنت.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، أهمية امتحانات نهاية العام، مشددًا على أنها "خط أحمر"، وأنه لا تهاون في أي عمل من أعمال الامتحانات التي أقرتها الوزارة.

كما أوضح أن امتحان شهر أبريل لا يقل أهمية عن امتحان آخر العام، ويجب التعامل معه بنفس الجدية.

ووجه ياسر عمارة موجهي عموم المواد بضرورة أن تكون الامتحانات تقييمية وهادفة لقياس مستوى الطلاب بشكل حقيقي، وليست تعجيزية. كما أكد ضرورة الانتهاء من تسليم الامتحانات إلى جميع المدارس في المواعيد المحددة، وتشكيل الكنترولات ولجان مكافحة الغش، بالإضافة إلى تشكيل غرف العمليات لمتابعة سير الامتحانات.

وفي سياق متصل، وجه وكيل الوزارة مدير الشؤون القانونية بسرعة الانتهاء من التحقيقات الخاصة بأعمال الامتحانات، والالتزام الكامل بالقرار الوزاري رقم ٣٤، مع مراعاة الدقة في كتابة التحقيقات حفاظًا على حقوق الطلاب.

كما أكد على موجهي عموم المواد بضرورة متابعة الانتهاء من شرح وتغطية كل المناهج الدراسية المقررة، وتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة لضمان استعدادهم الأمثل للامتحانات.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بسرعة الانتهاء من صرف جميع مستحقات المعلمين المتأخرة، بما في ذلك مستحقات المعلمين بالحصة والعلاوة التشجيعية.

كما شدد على ضرورة تجهيز استراحات لائقة ومجهزة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح العملية الامتحانية.

يأتي هذا الاجتماع الموسع في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بدمياط المكثفة لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي، وحرصها على توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة لجميع الطلاب.