مصرع وإصابة 20 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الغردقة سفاجا

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 19 آخرين بجروح متفاوتة إثر حادث انقلاب ميكروباص وقع على طريق الغردقة سفاجا، وذلك بعد بوابة مكادي.

الأجهزة الأمنية والاسعاف تنتقل لمكان الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 19 آخرين بإصابات مختلفة، وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث.